Kinder, die vor, während oder kurz nach der Geburt versterben, werden liebevoll als Sternenkinder bezeichnet. Um das Unbegreifliche, den Tod eines neugeborenen Kindes, „begreifbar“ zu machen, wird Eltern in den Kärntner Krankenhäusern die Möglichkeit gegeben, sich von ihrem kleinen Sternenkind zu verabschieden. Eine Einschlagdecke für die Kinder hilft zu begreifen, denn sie gibt den oft sehr kleinen und zarten Kindern Stabilität. Sie wirkt auch wie eine Brücke in dem Prozess des Kennenlernens und des gleichzeitigen Abschiednehmens für die Eltern.

Im Rahmen von Nähnachmittagen, organisiert von der „Plattform Verwaister Eltern“, werden auch in Villach einmal monatlich Einschlagdecken für die Kärntner Geburtenstationen angefertigt. Dabei können Anfängerinnen und Anfänger genauso mitmachen wie versierte Näherinnen und Näher. Der Veranstaltungsort ist die „Selbstmachbar“ in der Italiener Straße. Wer hat, kann eine eigene Nähmaschine mitbringen, auch Stoffe werden immer gebraucht. Stoffe mit Rot- und Violett-Tönen sollen aber vermieden werden. Auch gespendete Brautkleider werden zu Abschiedskleidung oder Bettchen für die zu früh verstorbenen Kinder angefertigt.

Die nächsten Termine in Villach finden am heutigen Donnerstag, 26. September, am 31. Oktober, am 28. November und am 19. Dezember in der Zeit von 9 bis 17 Uhr statt. Anmeldungen sind bei Christine Mirnig unter 0699 103 920 99 möglich.