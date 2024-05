Vergangene Woche wurde ein weiteres Kapitel der Hoffnung und Solidarität geschrieben, als die erste „Johns Sternenbank“ Villachs am Zentralfriedhof eingeweiht wurde. Diese symbolträchtige Gedenkstätte bietet Familien von Sternenkindern einen Ort der Erinnerung und des Trostes. An der Zeremonie nahmen unter anderem Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ), Stadtrat Christian Pober (ÖVP), Sachgebietsleiterin für Friedhöfe Sabrina Laure, Schatzmeister des gemeinnützigen Vereins „Soldaten mit Herz“ Martin Kusternigg und Wandelstern-Obfrau Bernadette Hartl teil. „Alles Gute auf der Welt passiert nur, wenn einer mehr leistet, als er muss“, ließ John Patrick Platzer, der kürzlich erkrankte Präsident des Vereins Soldaten mit Herz und Namensgeber der „Johns Sternenbank“, via Brief ausrichten.

Die Sternenbank am Villacher Zentralfriedhof ist die achte kärntenweit und bietet nicht nur einen Ort der Ruhe und Besinnung, sondern auch praktische Unterstützung für betroffene Familien. Ein QR-Code auf der Bank führt zu der Webseite www.mein-sternenkind.net, wo über 500 Hilfsangebote für Österreich, Südtirol und Liechtenstein verfügbar sind. Die Hilfestellungen reichen von psychologischer Unterstützung bis hin zu praktischen Beratungsangeboten und dienen dazu, Familien in ihrer Trauerarbeit zu unterstützen. Bernadette Hartl, Obfrau von „Wandelstern“: „Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir das Tabuthema Sternenkinder brechen und betroffene Familien unterstützen. Die achte Johns Sternenbank ist ein Schritt in die richtige Richtung, um Trauernden die Unterstützung zu bieten, die sie benötigen.“