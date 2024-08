Am vergangenen Wochenende wurde in der Gemeinde Arnoldstein die 16. „Johns Sternenbank“ feierlich eingeweiht. Die Initiative „Johns Sternenbank“ wurde von John Patrick Platzer, Präsident von „Soldaten mit Herz“, ins Leben gerufen. Die Bänke sind mit einer Tafel versehen, auf der ein Gedicht von Platzer eingraviert ist. Der QR-Code auf jeder Bank bietet Zugang zu über 500 Hilfsangeboten in Österreich, Südtirol und Liechtenstein.

Die Bank, die nun vor dem alten Museum am Klosterweg steht, soll ein Ort des Gedenkens und der Unterstützung für betroffene Familien sein und steht in unmittelbarer Nähe zur historischen Klosterruine. Die Einweihung wurde von James Philip Platzer, dem Bruder des Initiators, geleitet, der aufgrund gesundheitlicher Gründe nicht selbst anwesend sein konnte. Platzer: „Arnoldstein setzt mit dieser Sternenbank ein starkes Zeichen dafür, dass Betroffene auch hier nicht allein sind. Diese Bank soll ein Ort der Hoffnung sein und Trost schenken, wenn Worte nicht mehr ausreichen.“

Unter den Gästen waren auch „Wandelstern“-Obfrau Bernadette Hartl, Bürgermeister Reinhard Antolitsch, Vizebürgermeister Karl Zußner (beide SPÖ) und Nadine Brenndörfer, Obfrau des Vereins Kinderfreunde. Hartl: „Wir dürfen nicht zulassen, dass das Schicksal der Sternenkinder im Verborgenen bleibt. Mit der Aufstellung von Johns Sternenbank im Herzen von Arnoldstein rücken wir das Thema dorthin, wo es hingehört – mitten in die Gemeinschaft. Hier finden Trauernde den Raum und die Unterstützung, die sie brauchen.“ Bürgermeister Antolitsch hob hervor, wie wichtig solche Projekte für die Gemeinde sind: „Die Sternenbank zeigt, dass wir als Gemeinschaft füreinander da sind und dass Betroffene in ihrer Trauer nicht allein bleiben.“