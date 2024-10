Luca Egger aus Villach bietet seit kurzem ein spezielles Angebot für Frühstücksfans. Mit der Marke „Bäckerherz“ liefert der 23-Jährige täglich frisches Gebäck bis vor die Haustüre. In die Selbstständigkeit ist er „quasi hineingerutscht“ und möchte die Marke jetzt erst in Villach und dann auch in anderen Regionen etablieren.