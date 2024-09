Das Ausflugslokal „Hundsmarhof“ ist weit über die Stadtgrenze Villachs hinweg bekannt. Betreiber Rudolf Steinwender führt am Fuße des Dobratschs auf 990 Metern Seehöhe ein altes Haus, das mit gutbürgerlicher Küche den Charme vergangener Zeiten versprüht. Das Gebäude, in dem sich das Gasthaus befindet, wurde bereits im Jahr 1604 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Nach vielen Jahrhunderten als Bauernhof, wird es seit 40 Jahren als Gastwirtschaft betrieben. Steinwender hat den Betrieb vor 14 Jahren als Pächter übernommen. Ihm ist es ein Anliegen, den traditionellen Charakter zu erhalten. So wird das ganze Haus mit Holz beheizt und auch so gut wie ausschließlich auf Holz gekocht. Die Gäste des Hundsmarhofs schätzen die selbstgemachte Hausmannskost wie Schweinsbraten, Käsnudeln, Brettljause und Strudel.