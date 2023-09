Villach wird zum Filmstar? Naja, fast. Immerhin kommt die Burg Landskron ins Fernsehen. Und auch der Traditionsjuwelier Schützlhoffer. Und das Schwimmen in Villach wird für Klagenfurter Schüler doppelt so teuer. Warum das so ist und alles andere rund um die Stadt steht im neuen Villach.memo. Hier geht's zur kostenlosen Newsletter-Anmeldung.