Mögliche neue Parkgebühren in Villach sorgen für Diskussion in der Stadtpolitik. "Wie Medienberichten zu entnehmen ist, sollen zukünftig Familien, Sportlern und Naturbegeisterten am Parkplatz in Heiligengeist zum Hundsmarhof, Parkgebühren abgeknöpft werden", kritisiert die FPÖ in einer Aussendung mit Verweis auf bereits eingeführte Parkgebühren auf dem Dobratsch. "Nachdem schon das Parken am Gipfel einiges kostet, sollte wenigstens dieser Ausgangspunkt für Freizeitaktivitäten kostenlos bleiben", betont Klubobfrau Katrin Nießner (FPÖ), die zum Thema auch einen Antrag in der kommenden Gemeinderatssitzung am Freitag einbringen will.