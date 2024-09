In 76 Wahllokalen kann in Villach am 29. September, dem Tag der Nationalratswahlen, gewählt werden. Neben den bekannten Anlaufstellen, wird es auch eine Wiedereröffnung einiger Wahllokale geben, die bei der EU-Wahl aus Effizienzgründen geschlossen wurden. „Wir haben aus Effizienzgründen Zusammenlegungen forciert, das kam aber nicht bei allen Wählerinnen und Wählern gut an und wir möchten keine Maßnahme setzen, die der Wahlbeteiligung womöglich schaden könnte“, sagt Behördenleiter Alfred Winkler.

Folgende Lokale werden wieder geöffnet: Gemeinschaftsraum Heimat Magdalener Straße, Faustmann Möbelmanufaktur Kärntner Straße, Café am Eck Raunaweg, Gemeinschaftsraum Heimat Münzweg. Neu gewählt werden kann in der Silbersee Ranch im Flurweg, bei der Feuerwehr Landskron, dem Evangelischen Gemeindezentrum in St. Ruprecht, dem IDC Kindergarten in der Judendorfer Straße, bei Pro Mente Kärnten in der Richtstraße und bei der Villacher Faschingsgilde in der Reitschulgasse.

Schwierige Suche nach Wahlbeisitzern

Mit dem Schritt kommt die Behörde vor allem alten Menschen entgegen, die wegen einer Zusammenlegung teils weitere Wege auf sich nehmen müssten. Dennoch wird es auf Zeit gesehen schwierig werden, alle Lokale offen zu halten, quer durch alle Parteien gestaltet sich die Suche nach Wahlbeisitzern zunehmend schwierig.