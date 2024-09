Demokratie, Frieden, Naturschutz. Die Leitthemen der Kleinpartei „Liste Petrovic“ mit Spitzenkandidatin Madeleine Petrovic sind klar - und sie sollen offenbar auch unübersehbar kommuniziert werden. In Villach taten sie das rund eine Woche nach dem Wahlkampfauftakt der Partei in Graz allerdings in Verbotszonen. Seit Jahrzehnten ist das Werben in der Innenstadt und rund um Wahllokale nämlich per Stadtverordnung verboten.