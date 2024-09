In der kommenden Woche startet nicht nur ein neues Schul-, sondern auch ein neues Kindergartenjahr. In den 14 städtischen Kindergärten mit ihren 50 Gruppen werden derzeit rund 1075 Mädchen und Buben betreut. Laut aktuellen Zahlen der Stadt kommen auf diese über tausend Kinder momentan 105 Elementarpädagoginnen. Mit dem Start des Kollegs für Elementarpädagogik diesen Herbst möchte man nicht nur ein weiteres Bildungsangebot anbieten können, sondern sich auch der Zukunft stellen, denn: „Der Mangel an Elementarpädagoginnen und -pädagogen sowie Assistentinnen und Assistenten ist auch in Villach ein massives Problem“, sagt Vizebürgermeisterin und Bildungsreferentin von Villach Sarah Katholnig (SPÖ).