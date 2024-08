In den Sommerferien haben die Umbauarbeiten an der Rosegger Volksschule begonnen. Die 25 Jahre alte Schule wird umfassend saniert, dafür werden rund 5 Millionen Euro von der Gemeinde, dem Land und dem Schulgemeindeverband investiert. Ursprünglich war geplant, dass der erste Stock der Schule bis zum Schulbeginn am 9. September wieder bezugsfertig ist. Doch dieser Zeitplan wird nicht einzuhalten sein, wie Bürgermeister Franz Richau (Bürgergemeinschaft Rosegg) betont.