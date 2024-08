Die Kärntner Flugretter des Christophorus 11 waren die ersten in ganz Österreich und Mitteleuropa, die dank des Instrumentenflug-Verfahrens auch bei Nebel abheben und landen können. Jetzt ziehen die ARA-Flugretter nach. Vor wenigen Tagen haben diese von der Luftfahrtbehörde Austro Control die Genehmigung erhalten, Rettungsflüge bei schlechter Sicht ausschließlich nach Instrumenten durchzuführen.

Modernste Avionik

Unter Zuhilfenahme von modernster Avionik ist es den ARA-Piloten nun erlaubt, auch bei sehr schlechter Sicht - wie zum Beispiel bei Nebel - das Klinikum in Klagenfurt de facto im „Blindflug“ anzufliegen, heißt es. „Mit dieser Genehmigung zum Instrumentenflug können wir wirklich die gesamte Einsatzpalette, die das moderne Binnen-Rettungsflugwesen aktuell bietet, abdecken. Das ist der nächste Meilenstein in der erfolgreichen ARA-Geschichte“, so Flugbetriebsleiter der ARA Flugrettung Herbert Graf. Denn seit einigen Jahren fliegt die ARA Flugrettung auch Einsätze bei Dunkelheit und darf als einziges ziviles Flugrettungsunternehmen in Österreich Windenbergungen bei Nacht durchführen.

Eine dichte Nebeldecke unter dem Rettungshubschrauber stellt künftig im Klagenfurter Raum kein Problem mehr dar © ARA/Tomas Kika

Bis dato habe eine Nebeldecke - diese bildet sich vor allem im Herbst und Winter im Klagenfurter Becken - Rettungsflüge ins Klinikum immer wieder verhindert. „In solchen Fällen wurde von uns dann der nebelfreie Magdalensberg angeflogen und der Patient dort dem wartenden Rettungsauto übergeben. Dieses Rendezvous-System hat ausgedient, der Patient erhält jetzt wesentlich schneller und schonender eine ärztliche Krankenhausversorgung“, erklärt Graf. Alle Kärntner ARA-Piloten würden über eine entsprechende Befähigung verfügen.