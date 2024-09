In den politischen Bezirken Villach und Villach-Land befindet sich der Wahlkampf zur Nationalratswahl am 29. September in der heißen Phase. Insgesamt fünf Kandidaten aus den beiden Regionen sind auf den Landesparteilisten ihrer jeweiligen Parteien unter den ersten zehn Plätzen gereiht. Doch wer sind die fünf Kandidaten der Grünen, NEOS und KPÖ und welche Schwerpunkte setzen sie in ihrer politischen Arbeit? Ein Überblick über die Vertreter und ihre Platzierungen auf den Landeslisten gibt Aufschluss. Die Reihung erfolgt nach der Listenplatzreihung ihrer Parteien.