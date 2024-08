Für die gebürtige Völkermarkterin Sylvana Sauerschnig hat sich kürzlich ein Lebenstraum erfüllt. Die erfolgreiche Unternehmerin, die je eine Sprachschule in Völkermarkt und Villach betreibt sowie mit Schulbeginn eine dritte in Klagenfurt eröffnet, ist seit 20 Jahren selbstständig. Neben Nachhilfe für Schülerinnen und Schüler bietet sie in ihren Sprachschulen auch Deutschkurse für Ausländer, Sprach- und Rhetoriktrainings für Erwachsene und Firmenschulungen an.