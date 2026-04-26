In Drobollach am Nordufer des Faaker Sees gibt es aktuell knapp 500 Einwohner. In den Sommermonaten ist der Ort ein beliebtes Urlaubsziel für zahlreiche Urlauberinnen und Urlauber. Auch viele Einheimische zieht es dann nach Drobollach, zum beliebten Panorama-Beach, dem kostenlosen Badeangebot im Ort. Der Tourismus war und ist die Haupteinnahmequelle für den Ort.

Das ehemalige Bauerndorf, seit 1973 von Villach verwaltet, versucht durch den Fokus auf Radtourismus, Anbindung an die Skigebiete und Investitionen in Ganzjahresbetriebe touristisch relevant zu bleiben. Die Gegend um den Faaker See ist laut Immobilienexperten auf Platz drei in Österreich bei den Quadratmeterpreisen für einen Neubau. Touristikexperten versuchen, den Wunsch nach Wohnraum mit Seeblick mit Angeboten für Gäste zu verbinden.

Der Panorama-Beach ist nicht nur bei Touristen beliebt, viele Einheimische nutzten den kostenlosen Seezugang das ganze Jahr über © Helmuth Weichselbraun

Einst ein Bauerndorf mit 128 Kühen

In den 1970er-Jahren bauten die ansässigen Landwirte auf und neben ihren Höfen Frühstückspensionen und Appartements zur Vermietung. Das Dorfleben war geprägt von Vereinen und der gemeinsamen Gestaltung des öffentlichen Raums. Dafür zeigte sich unter anderem der Ortsverschönerungsverein Drobollach verantwortlich. „Vor 40 Jahren hat es in Drobollach 128 Kühe gegeben und ein paar Bauernhöfe. Das Dorfleben war intakt. Die Aufgaben des Vereins wurden dann professionalisiert vom Tourismusverband Villach übernommen“, erklärt Gerhard Stroitz, der im Vorstand des TVB ist.

Gerhard Stroitz ist stolz auf den Pump-Track, der seit Mai 2024 viele Radsportler begeistert © Weichselbraun Helmuth

„Drobollach ist das Schlafzimmer Villachs“

Von den kleinen Pensionen und Appartementvermietungen sind nicht mehr viele übrig. Oft wurden die Gründe an Bauträger verkauft, die Wohnanlagen in bester Lage bauen, um sie zu einem Preis von bis zu 12.000 Euro pro Quadratmeter gewinnträchtig zu verkaufen. Wie an fast jedem See in Österreich flammt die Debatte um Zweitwohnsitze immer wieder auf, wenn die Luxusobjekte aus dem Boden gestampft werden und teils kalte Betten verursachen.

Luxuswohnungen mit unverbautem Blick in Drobollach werden gewinnbringend verkauft © KLZ/Klaus Steiner

„So schlimm wie am Wörthersee ist es hier in Drobollach jedoch nicht mit Zweitwohnsitzen. Eine gute Mischung schadet nicht, alles ist schöner als ein altes, verfallenes Haus“, gibt der ehemalige Kinderhotelbesitzer zu bedenken. „Drobollach kann man überspitzt als Schlafzimmer von Villach bezeichnen, gearbeitet wird in Villach, geschlafen im Ort“, schmunzelt Stroitz, der seine Liegenschaft ebenfalls umgebaut hat und seitdem 31 Wohnungen in Drobollach vermietet, alle mit Hauptwohnsitz.

Drobollach zieht Gäste an, die es ruhiger mögen

Georg Overs, Geschäftsführer der „Region Villach Tourismus GmbH“ ist ebenfalls nicht erfreut über die Zunahme kalter Betten in Drobollach beziehungsweise rund um den See. „Drobollach wird touristisch nicht isoliert gesehen, es wird immer der gesamte See vermarktet. Der Ort ist ein Juwel für Urlauberinnen und Urlauber, die es ein wenig ruhiger haben wollen“, so Overs.

Laut dem Geschäftsführer urlauben hier im Sommer vermehrt Familien mit Kindern, in der Nebensaison eher ältere Gäste. „Der durchschnittliche Gast bleibt vier bis fünf Tage, es gibt aber auch Gäste, die bis zu drei Wochen bleiben. Grundsätzlich wird, bis auf die Harley-Woche, für den sanften Tourismus geworben“, erklärt Overs. Ein Thema, das seit Jahrzehnten diskutiert wird, ist der lückenhafte Radweg um den See.

Der Geschäftsführer der „Region Villach Tourismus GmbH“, Georg Overs, betont, dass die bestehenden Betriebe gut laufen © KLZ/HPhoto

Stroitz und Overs sind sich einig, dass der Tourismus für den Ort noch immer von großer Bedeutung ist und attraktive Pakete für die Touristen geschnürt werden müssen, um relevant zu bleiben. Die Investitionen in die Ganzjahresbetriebe, der Bau des Pumptracks und die hartnäckigen Gespräche mit dem Land, um endlich einen vollwertigen Radweg um den See zu bekommen, lassen positiv in die Zukunft des Ortes blicken.