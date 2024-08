Bagger, Künetten und Absperrgitter „schmücken“ derzeit Teile der Straßen in Weißenstein. Grund dafür sind die Arbeiten am neuen Leitungsnetz für die Fernwärme in der Umland-Gemeinde. Wie die Kleine Zeitung berichtete, wurde die „Biowärme Weißenstein“ Hackschnitzelanlage, die mehr als 100 Haushalte, darunter Private, die Volksschule und Wohnbaugenossenschaften, in der Gemeinde Weißenstein versorgte, aufgrund einer Insolvenz von einem Tag auf den anderen abgeschaltet. Die Suche nach einem neuen Investor gestaltete sich nicht einfach.

Vor einigen Wochen präsentierten Insolvenzverwalter Gernot Götz und Bürgermeister Harald Haberle (SPÖ) bei einem Infoabend schließlich die Lösung: Die „Bioprojekt Holding“ mit den Geschäftsführern Franz Aschbacher und Peter Mölschl soll die Fernwärmeversorgung übernehmen. „Von den 62 Anschlüssen können jedoch nur 42 übernommen werden. Alles andere wäre nicht wirtschaftlich“, hieß es damals von den Geschäftsführern.

Neuer Investor gefunden

Nun ist es fix: Die Hackschnitzelanlage hat mit der „Bioprojekt Holding“ einen neuen Investor gefunden. Seit bereits drei Wochen laufen die Umbauarbeiten, es müssen die 30 Jahre alten Kunststoffrohre ausgetauscht werden. Ersetzt werden sie durch Doppelstahlrohre, die eine Lebenserwartung von 50 bis 60 Jahren haben. Bei der Volksschule, an der Dorfstraße sowie beim Heizwerk und rund um das Gemeindeamt laufen die Arbeiten bereits auf Hochtouren, weitere Standorte folgen. Leitungsschächte, sogenannte Künetten, sind aufgegraben, das alte Leitungsnetz mit einer Länge von rund vier Kilometern wird herausgerissen und entsorgt, das neue soll dann rund 2,6 Kilometer lang sein. Derzeit laufen Grabungsarbeiten, bei der Volksschule wird auch schon im Heizraum gearbeitet. Investiert werden rund 2,6 Millionen Euro. Die Fertigstellung ist für Oktober geplant.

Der Tenor der Bevölkerung ist zwischen all der Aufbruchstimmung der Neuübernahme zwiegespalten. Einerseits sind Anrainer froh, dass ein neuer Investor gefunden worden ist, ehemalige Abnehmer müssen sich allerdings um eine neue Heizung kümmern. 20 Haushalte können an das neue System nicht mehr angeschlossen werden, diese müssen auf Pelletheizung oder Wärmepumpen mit einer Investitionssumme zwischen 30.000 und 40.000 Euro umsteigen.

Hoffnung auf eine Sonderförderung macht Haberle: „Derzeit schaut es so aus, dass wir die doppelte Wohnbauförderung mit 6000 Euro vom Land bekommen werden. Wir haben auch die Möglichkeit vom Bund 5000 Euro anzufordern. Wir werden uns natürlich noch weiter bemühen, dass wir vom Bund noch eine Sonderförderung bekommen.“ Derzeit spreche man von einer Förderung in Höhe von 11.000 Euro. Für die Gemeindebediensteten vom Wirtschaftshof und vom Wasserwerk ist die derzeitige Lage eine zusätzliche Herausforderung, aufgrund der infrastrukturellen Maßnahmen, wie beispielsweise die Straßensperren. Auch seitens des Landes spricht man von einer „noch nie dagewesenen Situation“. Im Zuge des Austausches des bisherigen Plastikleitungsnetzes auf ein Stahlnetz wird die Gemeinde Weißenstein auch das Wassernetz erneuern und Glasfaser verlegen lassen.