Seit dieser Woche gibt es in der Gemeinde Weißenstein im Bezirk Villach-Land nur mehr ein Thema: den Konkurs der „Biowärme Weißenstein“, von dem mehr als 100 Abnehmer, darunter mehrere Gebäude der Gemeinde selbst, betroffen sind. Die Kleine Zeitung berichtete. Seit Freitag ist die Anlage abgeschaltet, seither kann in der örtlichen Volksschule oder in Genossenschaftswohnungen der „meine Heimat“ und „Landeswohnbau Kärnten“ nicht mehr geheizt werden. Für die Betroffenen ist der Blick auf die kommenden Tage mit Temperaturen von elf bis 15 Grad kein angenehmer und sie werden sich vielfach selbst um eine Lösung bemühen müssen. „Ich habe keine Ahnung, wie das werden soll. Fürs Erste werden wir mit Strom heizen, das alles kam ohne Vorwarnung“, schildert eine Betroffene. Auch die Genossenschaften selbst scheinen ins kalte Wasser geworfen worden zu sein. Die „meine Heimat“ trifft sich laut Vorstandsvorsitzenden Helmut Manzenreiter erst am Dienstag zu einer Sitzung, um die Situation zu besprechen, vom „Landeswohnbau Kärnten“ war am Freitagnachmittag niemand mehr zu erreichen.