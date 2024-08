Die Fußballsaison hat auch im Raum Villach bereits wieder gestartet. Bei den Mannschaften hat sich einiges getan. So gelang der Herrenmannschaft vom FC Faakersee in der vergangenen Saison der Aufstieg in die Unterliga West. Andere Vereine wie der SV Stockenboi musste seine Mannschaft zurückziehen und ist in der aktuellen Saison mit keiner Mannschaft mehr im Kärntner Fußball vertreten.