Der FC Faakersee gilt mittlerweile als echter Traditionsverein. Seit 1947 wird in Finkenstein in Schwarz und Gelb gespielt. In vergangenen Jahren nahmen die Finkensteiner auch in der Kärntner Liga teil und schaffte vergangene Saison den Aufstieg in die Unterliga. Mit einer sehr Jungen Mannschaft konnte Trainer Robert Samonig von der 1. Klasse den Weg in die Unterliga ebnen: „Wir haben gute Arbeit geleistet und wollen definitiv vorne mitmischen.“ In Lienz hingegen wurde nicht sehr viel verändert. Die Osttiroler streben einen Mittelfeldplatz an und wollen eine solide Saison abliefern.