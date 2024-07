Was Süßes, eine Runde mit einem Fahrgeschäft drehen und dann eine Kirchtagssuppe mit einem kalten Getränk genießen – dafür wird das Geld am Villacher Kirchtag ausgegeben. Unsere Umfrage zeigt, zwischen 50 und 200 Euro ist alles dabei. Die einen geben ihr Geld am Kirchtag für die Unterhaltungsmeile und den extra Adrenalinkick bei den Fahrgeschäften aus, die anderen verweilen bei der Gastronomie und genießen dort Schmankerln aus dem Suppentopf und der Schankanlage.