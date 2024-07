Es hätte eines der Highlights des 79. Villacher Kirchtags sein sollen: der Auftritt der Erfolgsband „Voxxclub“ am Mittwochabend am Rathausplatz. Heute am frühen Morgen erreichte Organisationsleiterin Kathrin Hassler und Christian Kohlmayer vom Kirchtagsverein dann der Anruf, dass zwei der fünf Bandmitglieder erkrankt sind und „Voxxclub“ den Auftritt schweren Herzens absagen muss.

Würdigen Ersatz gefunden

Nach der Hiobsbotschaft musste Ersatz gefunden werden, was sich gar nicht als so einfach herausstellte: „Die Kurzfristigkeit war ein Problem, aber es ist uns gelungen würdigen Ersatz zu finden“, freut sich Kohlmayer. Die „Boyband aus den Alpen“ – „Mountain Crew“ aus Oberösterreich – konnte für den Auftritt gewonnen werden.

Auch Valentina Tosoni zeigt erleichtert über den Einsatz des Kirchtagsteams: „Hätte das Team nicht so kurzfristig so eine tolle Band organisiert, wären wir dagestanden – 70 Prozent des Rathausplatzes sind bereits ausreserviert. Ich möchte mich auch bei den Stadtwerken und insbesondere bei Herrn Smole bedanken, dass sie auch den Auftritt der Band ‚Moutain Crew‘ unterstützen und natürlich bei der Band selber, dass sie so spontan einspringen konnten!“

Würdiger Ersatz für „Voxxclub“ ist die Band „Mountain Crew“ © KK/Mountain Crew

„Die fünf Jungs freuen sich sehr auf den Kirchtag und haben sich sofort ins Auto gesetzt und sind bereits auf dem Weg nach Villach“, so Kohlmayer. „Mountain Crew“ sind unter anderem bekannt für Auftritte am „Pink Lake Festival“ oder „Wenn di Musi spielt“. Sie sorgen für Stimmung mit Partyschlager, Volksrock und Volksmusik. Das Konzert beginnt planmäßig.