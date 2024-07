Seit vergangenen Dienstag, 16. Juli, gibt es in der Köllpassage, Hauptplatz 7, den „Funky“ Concept-Store. Ivana Buljat (40) aus Zadar hat den Weg in die Selbstständigkeit gewagt. Geboten werden neben modischen Designerstücken, Schmuck, Naturkosmetik, Handtaschen oder Regenschirme, alles Unikate von kleinen Designern und Kreativen aus Österreich, Italien, Slowenien und ihrer Heimat Kroatien. Der Vorbesitzer Josef Puschan verkaufte in diesem Geschäft bis Feber Zirben-Produkte, die auch jetzt wieder den Weg ins Sortiment des Geschäfts gefunden haben.