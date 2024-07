Ab 28. Juli ist die Villacher Innenstadt wieder in purer Kirchtagsstimmung. Mehr als 450.000 Gäste sind auch in diesem Jahr wieder bei der 79. Auflage des Villacher Kirchtags zu erwarten. Öffentliche Verkehrsmittel gewähren eine stressfreie An- und Abreise. Doch auch für die Anreise mit dem Auto stehen in Zentrumsnähe genügend Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Zusätzliche Parkplätze gibt es heuer in der Parkgarage Max Palais in der Kaigasse 7. Hier stehen 56 Parkplätze den Gästen zur Verfügung, die Zufahrt erfolgt über die Bahnhofstraße beim Modegeschäft „Kleider Bauer“ und über den Bahnhofplatz/Kassinsteig.