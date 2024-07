Erstmals im Jahr 1225 urkundlich erwähnt, danach Jahrhunderte lang in Vergessenheit geraten und seit 1980 wieder jährlich am Montag vor dem ersten Samstag im August in Villach: der Jakobimarkt. Von Beginn an waren Kunstschlosser Jakob Durchner (75) und Schuhmacher Sepp Götz (66) bei einem der ältesten Handelsplätze Villachs vertreten und wichtige Anziehungspunkte.