Die 31-jährige Villacherin Yvonne Bozanovic machte sich vor rund eineinhalb Jahren mit ihrer „Selbstmachbar“ in der Italiener Straße selbstständig. Schon zuvor verkaufte sie ihre selbstgenähte Kinderkleidung am Bio-Markt in Villach, im eigenen Geschäft bietet sie aber auch alles rund ums Selbermachen an. Stoffe, Garne und Bügelbilder finden sich dort genauso wie allerhand Selbstgemachtes von anderen Selbstständigen.

Die Designerin möchte mit ihren Röcken Alltagstaugliches gestalten, dass man auch am Kirchtag kombinieren kann © KK/Privat

Dirndl-Röcke als bequeme Alternative

Gemeinsam mit der Schneiderin Gabriela Legenovic (30), kam Bozanovic die Idee, im heurigen Sommer und rechtzeitig zur Kirchtags-Saison Dirndl-Röcke anzubieten. „Wir haben darüber geredet, dass Dirndl oft unpraktisch und zu warm sind und eben nur zu gewissen Anlässen zu tragen sind“, erzählt Legenovic. „Wir wollten etwas Alltagstaugliches, was man aber auch am Kirchtag kombinieren kann“, ergänzt Bozanovic. Gesagt, getan.

Die Röcke mit durchgängigem Gummizug, die in verschiedenen Materialien von Tencel bis Leinen erhältlich sind und schon zuvor in der Selbstmachbar erhältlich waren, wurden aufgepimpt – mit Seitentaschen und Schürzen. „Die Röcke sind mit Schürze perfekt für den Kirchtag oder ohne Schürze schick und praktisch, ideal für alle anderen Anlässe kombinierbar, sowie auch im Alltag gut tragbar“, sagt Bozanovic.

Unikate sind die Röcke aus der Selbstmachbar © KK/Privat

Die Röcke, die es in den Einheitsgrößen S, M und L gibt, können mit den dazu passende Schürzen in unterschiedlichen Farben und Mustern individuell zusammengestellt werden. Anfertigungen für den Villacher Kirchtag sind noch möglich. In der Region bietet noch eine weitere Schneiderin spezielle Dirndl-Röcke an. Claudia Hochmüller von „Grünschnabel & Gänseblümchen“ fertigt auch Schürzen als „tragbare Erinnerung“ an, auf die auf Wunsch Fotos aufgedruckt werden können.