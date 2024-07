Für Urlauber und Einheimische ist das „House of Rock“ am Gelände des Arneitz-Village am Faaker See ein Party-Hotspot und pulsierender Treffpunkt für alle, die das Nachtleben lieben. Von Donnerstag bis Samstag wird bis vier Uhr früh gefeiert, getanzt und manchmal auch Karaoke gesungen. Seit fast zehn Jahren gibt es die Bar bereits am Gelände und immer wieder tauchen Gerüchte bezüglich einer Schließung auf. „An den Gerüchten ist nichts dran, das ‚House of Rock‘ im Arneitz-Village funktioniert bestens und bleibt für unsere Gäste offen“, erklärt Geschäftsführer Johann Pressinger.