Viele sehen es in Kärnten und Osttirol bereits beim Blick aus dem Fenster und spüren es beim ersten Schritt ins Freie: Die Kaltfront liegt aktuell quer über Kärnten, sie brachte Abkühlung und unbeständiges Wetter .„Die Front wird noch weiter und verbreitet Regenschauer bringen, sie können mitunter auch kräftig ausfallen und Gewitter mit sich bringen“, erklärt Christian Stefan, Meteorologe von GeoSphere Austria. Das feuchte Wetter zieht sich in Kärnten und Osttirol den ganzen Nachmittag hindurch, anschließend zieht die Front langsam ab.

Kleinräumige Überflutungen möglich

Mit kräftigen Unwettern ist jedoch, glaubt man dem Meteorologen, nicht zu rechnen: „Wenn, dann sind es nur sehr lokale Schauer, die zu kleinräumigen Überflutungen führen können.“ Eingrenzen lasse sich das nicht, ein Schwerpunkt dürfte aber im Gebiet zwischen den Nockbergen und dem Gailtal liegen.

Für die Fußballfans, die für die heutigen beiden Achtelfinali zu einem Public-Viewing gehen wollen, hat Stefan zumindest teilweise gute Nachrichten: „Zum ersten Spiel um 18 Uhr könnten besonders im Osten noch Schauer unterwegs sein, zum zweiten Match um 21 Uhr sollte es dann aber passen.“

Wetter zum Österreich-Match

Die Frage aller Fragen: Wie wird das Wetter beim Achtelfinal-Schlager zwischen Österreich und der Türkei morgen um 21 Uhr? Stefan erklärt: „Das Wetter wird morgen in Kärnten und Osttirol generell deutlich besser, es bleibt mit hoher Wahrscheinlichkeit trocken.“ Erst in der Nacht ist mit stärkerer Bewölkung zu rechnen, feucht wird es wohl erst in den frühen Morgenstunden. Einem genialen Fußballabend bei einem der vielen Public Viewings steht am Dienstag damit – zumindest wettertechnisch – nichts mehr im Wege.