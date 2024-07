Unfall im Frühverkehr: Gegen 6.45 Uhr fuhr eine 53-jährige Frau aus Niederösterreich am Montagmorgen ihren Pkw auf der A2 auf Höhe Poggersdorf (Bezirk Klagenfurt Land) in Richtung Italien auf dem zweiten Fahrstreifen. Am Beifahrersitz befand sich ihr 56-jähriger Gatte, am Rücksitz ihre beiden erwachsenen Kinder im Alter von 30 und 27 Jahren.

Pkw kam ins Schleudern

In der Unterflurtrasse Kreuzergegend wollte sie den Fahrstreifen wechseln, da hinter ihr ein Einsatzfahrzeug der Rettung mit Blaulicht und Folgetonhorn fuhr. Beim Fahrstreifenwechsel touchierte sie mit ihrem Pkw einen auf dem ersten Fahrstreifen fahrenden Lkw, gelenkt von einem 34-jährigen Mann aus dem Bezirk Wolfsberg.

Der Pkw kam ins Schleudern, drehte sich, touchierte die Tunnelwand und kam am zweiten Fahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Die beiden Kinder wurden durch den Unfall leicht verletzt und von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Der mit den Lenkern durchgeführte Alkotest verlief negativ. Die A2 war während der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Italien gesperrt.