Am Sonntagabend gegen 18. 45 Uhr lenkte ein Mann aus dem Bezirk Wolfsberg seinen Pkw auf der Gemmersdorfer Landesstraße von Reideben kommend in Richtung Michaelsdorf. Im Gemeindegebiet von Wolfsberg bog der Mann mit seinem Fahrzeug nach rechts in Richtung Glein ab.

Crash in Zaun

Bei diesem Manöver kam er zu weit nach links ab und beschädigte ein dortiges Verkehrszeichen sowie einen Zaun. Ein mit dem Mann durchgeführter Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung. Der Führerschein wurde ihm noch an Ort und Stelle abgenommen.