Ein 56-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land lenkte am Sonntag gegen 22 Uhr seine Zugmaschine in der Landeshauptstadt Klagenfurt auf der Tessendorfer Straße in Richtung Osten. Zur selben Zeit lenkte eine 33-jährige Klagenfurterin ihren Pkw ebenfalls auf der Tessendorfer Straße in entgegengesetzte Richtung. Im Kreuzungsbereich mit der Emmersdorfer Straße, die beide in entgegengesetzter Richtung übersetzen wollten, kam es aus bisher unbekannten Gründen zu einem nahezu frontalen Zusammenstoß.

Sogar der Reifen der Zugmaschine wurde bei dem Unfall abgetrennt © Berufsfeuerwehr Klagenfurt

Tochter im Krankenhaus

Sowohl die 33-jährige Pkw-Lenkerin als auch ihre 9-jährige Tochter auf dem Beifahrersitz wurden dabei unbestimmten Grades verletzt. Die Tochter musste nach Erstversorgung vom Rettungsdienst ins ELKI Klagenfurt gebracht werden, die Mutter begab sich nach der Unfallaufnahme selbstständig ebenfalls ins ELKI. Der 57-Jährige lehnte eine Intervention des Rettungsdienstes ab.

Die beschädigte Zugmaschine verblieb vorerst im angrenzenden Feld. © Berufsfeuerwehr Klagenfurt

Mit beiden Fahrzeuglenkern wurde ein Alkotest durchgeführt. Beim 57-Jährigen verlief dieser negativ, bei der 33-Jährigen ergab er eine mittlere bis schwere Alkoholisierung - ihr wurde noch vor Ort der Führerschein abgenommen. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden, er musste vom Unfallort abgeschleppt werden. Die beschädigte Zugmaschine verblieb vorerst im angrenzenden Feld.