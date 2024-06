Vergangene Woche überreichte Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß zwei neuen Kommandanten aus Villach und Villach Land ihre Bestellungsdekrete. Chefinspektor Michael Krumpl wurde zum neuen Kommandanten der Polizeiinspektion Villach-FGP (Fremden- und Grenzpolizei) ernannt, in Feistritz an der Drau ist Kontrollinspektor Robert Hinterlaßnig zum Kommandanten ernannt worden. Beide freuen sich über die neue Herausforderung, sie verbindet auch der frühe Start in den öffentlichen Dienst.