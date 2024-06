Ein 55-jähriger Mann aus Villach fuhr Ende Mai zum Wiener Flughafen, um seine vermeintliche Freundin dort zu empfangen. Doch er wartete vergeblich. Begonnen hatte alles kurze Zeit zuvor, als er von ihr auf einer Social-Media-Plattform angeschrieben worden war.

Die Unbekannte gab an, sich in ihn verliebt zu haben. Im Zuge des Chats überredete sie ihn, ihr mehrere hundert Euro zu überweisen, damit sie sich ein Flugticket kaufen könne. Das Paar vereinbarte ein Treffen am 30. Mai, nach ihrer Landung am Flughafen Wien.

Technische Probleme

Am großen Tag gab sie an, dass ihr Flugzeug aufgrund technischer Probleme in Italien landen hatte müssen. Dort sei sie festgenommen worden, weil die Zollbeamten Gold in ihrem Gepäck gefunden hätten. Sie benötige mehrere tausend Euro, damit man sie freilassen würde.

Schließlich überredete sie den 55-Jährigen, ihr mehrere Apple-Giftcards für einen Gesamtbetrag von mehreren tausend Euro zu kaufen und die Aktivierungscodes an eine von ihr angegebene E-Mail-Adresse zu übermitteln. Weitere Ermittlungen sind erforderlich. Diese werden vom Kriminaldienst des Stadtpolizeikommandos Villach übernommen.