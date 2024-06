Feueralarm gab es am Mittwoch gegen 6:20 Uhr in Obertillach. Bewohner haben den Brand entdeckt. In einer neu errichteten Sägehalle war aus unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen, wobei der Brand auf zwei weitere Gebäudeteile übergriff. Laut Polizei sind drei von zehn Gebäuden des Sägewerkes ein Raub der Flammen geworden, darunter auch der Neubau. Die Löscharbeiten der Hallen durch mehrere Feuerwehren des Bezirkes Lienz und des angrenzenden Bezirkes Hermagor sind derzeit noch im Gange. Personen wurden bis dato keine verletzt. Näheres ist derzeit nicht bekannt. Die Brandermittler sind vor Ort.