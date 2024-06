Passiert ist der Vorfall schon am 16. Juni am Festgelände des Feuerwehrfestes in Poitschach, Feldkirchen: Gegen 00.35 Uhr ist ein Unbekannter auf einen 30-jährigen Mann losgegangen. Mit der rechten Faust hat er gegen das Unterkiefer des Mannes geschlagen - das Opfer erlitt dabei schwere Verletzungen.

Der Täter konnte das Festgelände noch vor Eintreffen der Polizei verlassen und konnte bis dato noch nicht ausgeforscht werden. Jetzt sucht die Polizei nach Personen, die den Vorfall beobachtet haben.