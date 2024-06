Zu einem Betrugsfall ist diese Woche in Wolfsberg gekommen. Am Montag klingelte das Handy eines 60-jährigen Mannes. Am anderen Ende der Leitung war eine Person, die sich als Kriminalpolizist ausgab. Der vermeintliche Polizist erzählte davon, einen Zettel bei einer polnischen Diebsbande gefunden zu haben, auf welchem der Name des 60-Jährigen stehe. Dementsprechend sei es wichtig, dass der 60-Jährige sämtliche Bargeld- und Goldbestände, die er zu Hause habe, in eine Tasche packe und vor die Tür zu stelle.

Opfer kam Aufforderung nach

Genau das machte das Opfer. Einen Tag darauf meldete sich der Täter erneut. Dieses Mal wollte er die Bankdaten des Mannes wissen. Der 60-Jährige wies ihn jedoch darauf hin, dass das nur mittels TAN möglich wäre. Daraufhin legte der Täter auf und brach den Kontakt ab.

Insgesamt entstand dem 60-Jährigen ein Schaden von mehreren zehntausend Euro.