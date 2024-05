Seit acht Jahren verleiht die Stadt Villach an junge, talentierte Kunstschaffende mit Villach-Bezug den Bruno-Gironcoli-Förderpreis. Heuer geht er an die Villacher Schauspielerin Philine Schmölzer, die bereits in etlichen TV-Produktionen zu sehen war. Unter anderem im ORF-Landkrimi „Wenn du wüsstest, wie schön es hier ist“ oder „Harri Pinter, Drecksau“ sowie im Fernsehfilm „Die Flut – Tod am Deich“. Seit 2021 ist Schmölzer Teil des Berliner Ensembles und dreht aktuell eine TV-Serie in Riga, daher bedankte sie sich bei ihrem Publikum in Villach per Videobotschaft: „Ich freue mich sehr, dass ich so eine Anerkennung durch meine Heimatstadt bekomme.“