Obwohl der Mai wettertechnisch durchwachsen startete, werden in den Strandbädern in und um Villach bereits alle Vorkehrungen für die kommende Sommersaison getroffen. Von kleineren Adaptierungen bis zu größeren Umbauten – für die Gäste wird kräftig investiert, um mit einem ansprechenden Angebot in die Saison zu starten. Die Badegäste müssen sich auf höhere Preise beim Eintritt und in der Gastronomie einstellen, dürfen sich aber auch über Neuerungen freuen.

Wasserhängematten und freier Eintritt am Ossiacher See

Die Saison im Gerlitzenbad (Ossiacher See) startet am 15. Mai. Badehungrige können auf der weitläufigen Liegewiese und am neu renovierten Steg Sonne tanken. Erwachsene zahlen 5,50 Euro für Kinder sind 3,50 Euro fällig. Nach dem Unwetter im letzten Jahr, bei dem das Ufer in Mitleidenschaft gezogen wurde, können heuer wieder Sandburgen am neu angelegten Sandstrand gebaut werden. Das romantische Dinner am See wird es zwar heuer nicht mehr geben, aber Pächter Martin Filippitsch verspricht trotzdem entspannte Abende für die Badegäste.

Ab 21. Mai ist der Badebereich im Campingbad trotz angehender Umbauarbeiten für Tagesgäste geöffnet. Die Preise sind auch hier ein wenig gestiegen. Erwachsene erhalten um sechs und Kinder zwischen 6 und 14 Jahren um fünf Euro Eintritt. Menschen mit Behinderung können mittels barrierefreien Lifts ins Wasser. Die Benützung des eigenen SUPs kostet vier Euro pro Tag, ab 17 Uhr noch drei Euro. Das Highlight und perfektes Fotomotiv sind die Wasserhängematten. Geöffnet ist das Campingbad täglich von 8 bis 19 Uhr, Badeschluss ist um 20:30.

Bereits seit 1. Mai ist der Bikebeach am Südufer des Ossiacher Sees geöffnet. Der Eintritt ist frei, lediglich die PKW-Parkplätze sind kostenpflichtig (drei Euro auch für E-Autos). Das Familienbad ist nicht nur beliebt bei Urlaubern, sondern auch bei den Einheimischen. Am besten man kommt mit dem Rad und genießt auf einem der beiden Badestege den Ausblick. Wer Hunger mitbringt, wird von Pächterin Michaela Kopeinig und ihrem Team im Strandbuffet verköstigt.

Der kostenlose Zugang am Ossiacher See ist sehr beliebt | Bike Beach St. Andrä © KK Stadt Villach/Karin Wernig

Paddeln am Faaker See kostet

SUP (Stand up Paddle) hat sich in den letzten Jahren auch am Faaker See zum absoluten Trend entwickelt. Sportler müssen auch heuer in den Tourismusinformationen Drobollach oder Faak am See Bänder kaufen, da die Benutzung der Sportgeräte am See nicht kostenlos sind. Das Tagesband kostet 1,50 Euro, die Wochenkarte 7,70 Euro und die Monatskarte kann um 33,- Euro gekauft werden.

Im Bad der Gemeinde Finkenstein wird die Saison im Strandbad Faak (Niveabad) am Donnerstag, dem 9. Mai, eröffnet. Achtung: eigene SUPs dürfen nicht ins Bad mitgenommen werden. Erwachsene zahlen fünf Euro, Kinder 1,5 Euro Eintritt. Für Familien ist der große Kinderspielplatz ein Highlight.

Die Saison im Panoramabeach ist bereits eröffnet. Bei schönem Wetter kann hier kostenlos gebadet werden. Der PKW-Parkplatz kostet maximal neu Euro pro Tag. Auch heuer ist die 102 Meter-Wasserrutsche das Highlight für die Kinder und Junggebliebenen. Dank des Gratis WLAN am gesamten Strand kann auch auf der großen Liegewiese im „Home Office“ gearbeitet werden.

Naturbad hat geöffnet

Seit letzten Mittwoch ist das Naturbad Puch wieder für die Gäste geöffnet. Im Mai ist der Montag noch Ruhetag, ab Juni ist das Naturbad die ganze Woche geöffnet. Der Tageseintritt für Alle ab 15 Jahren beträgt fünf Euro, Kinder können das Bad kostenlos nutzen. Mit der Kärnten Card ist der Eintritt auch für Erwachsene gratis. Alle Mitarbeiter für die heurige Saison sind bereits gefunden. Diverse Abendveranstaltungen sind auch heuer geplant und werden via Social Media verbreitet.

Freibad Paternion öffnet erste Ende Mai

Voraussichtlich ab 24. Mai öffnet das Freibad Paternion. Seit letztem Jahr führt Konrad Lorenz das Konrad Bistro gemeinsam mit seiner Frau und stillt den Hunger und Durst der Badegäste. Täglich von 9:00 bis 19:00 steht das Bad ab Ende Mai offen, der Erwachseneneintritt kostet 4,50 Euro Kinder 2,50 Euro.

Hier kommt man gratis in den See

Neben dem Bikebeach in St. Andrä und dem Panoramabeach Drobollach bieten auch der Silbersee und der Vassachersee heuer wieder kostenlose Zugänge für eine Abkühlung. Am Silbersee gilt seit 2015 ein Rauchverbot am Nordufer. Der PKW-Parkplatz am Silbersee kostet 3.- am Tag. Hundehalter müssen jedoch beachten, dass am Silbersee nur am Westufer ein kleines eingezäuntes Gelände freigegeben ist, um mit dem Vierbeiner ins Wasser zu gehen. In allen anderen Bädern und Seezugängen gilt ein Hundeverbot.