Das Thema Bier ist in Villach im Moment in aller Munde – allerdings nicht immer im positiven Sinn. Als Lichtblick hielt am Samstag eine Veranstaltung am Wochenmarkt dagegen. Stadtrat Christian Pober und Gerfried Hopf, Obmann des Marktvereins und Wirt in Personalunion, boten Kärntner Kleinbrauereien beim Hopfenfrühling eine gelungene Bühne. Die Marktbesucher kosteten sich durch Kreationen von Stefan Melcher (Turmbräu, Villach), Rudolf Malle (Mallebier, Villach), Martin Tarmann (Hochtal Bier, Bad Bleiberg) und Christoph Ertl (Lieserbräu, Spittal/Drau). Horst Glanzer, Florian Hinteregger und Legende Arnulf Aichholzer spielten als „Zwei Kärntner mit Arnulf“ so zünftig auf, dass fast schon Kirchtagsstimmung aufkam. Im Kreis der begeisterten Gästen wurden u. a. Bürgermeister Günther Albel und Touristiker Georg Overs gesichtet.