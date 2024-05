Das Aus des offiziellen GTI-Treffens und die massive Polizeipräsenz in den letzten Jahren scheinen Wirkung zu zeigen: Ein Großteil der Tuningfans kommt heuer nicht nach Kärnten. Aber die eingefleischten lassen sich aktuell doch wieder rund um den Wörther- und Faaker See blicken. Ob sie sich für ein größeres Treffen am verlängerten nächsten Wochenende aufwärmen oder ob ihre Zahl überschaubar bleibt, wird sich zeigen.