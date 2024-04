Die Sozialeinrichtung Autark eröffnet in der Bahnhofstraße in Villach mit Mai einen Hofladen inklusive Bistro. Das Vorhaben wird im neuen Stadtviertel Max Palais umgesetzt, mitarbeiten sollen Menschen mit Beeinträchtigung. Die Vorbereitungen laufen, Details zum Vorhaben sind noch unklar.

Das Max Palais nimmt generell immer mehr Form an. So gut wie alle Räumlichkeiten sind bezogen. In das Stadtviertel wurden 50 Millionen Euro investiert, es beinhaltet Wohnungen, betreutes Wohnen, Gastronomie, einen Kindergarten, eine Apotheke und eine Sozialeinrichtung. Alle Altersgruppen und Lebensformen sollen miteinander in Berühung kommen.