Gastronomin Margot Nössler wird nach elf Jahren schweren Herzens „ihr“ Café Maxy‘s am Hohen Platz in Wolfsberg schließen, da sie in den Fleischereibetrieb ihres Lebensgefährten Christoph Butej mit einsteigen wird. Die 34-Jährige wird das Tagescafé bei der Pestsäule noch bis Ende März offen halten. Hausbesitzerin Gabriella Bardel hat inzwischen einen neuen Pächter gefunden: René Wedenig aus St. Margarethen, der in der Gastro-Szene in Wolfsberg gut bekannt ist.

Der gelernte Koch will im Café, das 40 Sitzplätze innen und bis zu 50 Plätze im Gastgarten rund um die Pestsäule hat, auch auskochen. „Von Montag bis Freitag wird es von 11.30 bis 14 Uhr immer ein Mittagsmenü geben. Eine Hauptspeise mit Salat und eventuell eine Nachspeise. Auch zum Mitnehmen“, verrät der 47-Jährige, der die bisherigen beiden Mitarbeiterinnen übernehmen wird und auf Hausmannskost setzt: „Mittags wird es beispielsweise Schweinsbraten, faschierte Laibchen, Reisfleisch oder Spaghetti geben.“ Den ganzen Tag über sowie wochenends wird es außerdem Brötchen, Pizzen, Toasts und Baguettes geben. Der neue Pächter will auch ein Mal pro Monat Live-Musik anbieten.

Täglich geöffnet

Voraussichtlich in der zweiten April-Woche soll das „Café Wede“ eröffnet werden, das montags bis freitags von 6.30 bis 20 oder 21 Uhr offen haben wird, samstags bis 15 Uhr und sonntags bis 12 Uhr. „Für die Kirchengänger“, schmunzelt der zweifache Papa, der noch bis Anfang März im Palais Café am Weiher in Wolfsberg kellnern wird und über eine zwölfjährige gastronomische Erfahrung verfügt. In der Vergangenheit kellnerte er beispielsweise in der „Stiagn“ in Wolfsberg und war außerdem drei Jahre lang Geschäftsführer vom „Monte Lupo“ und danach zwei Jahre lang vom „Mojo“.