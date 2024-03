Rund 1600 Kontaktgespräche verzeichnet die Spielsuchtambulanz de La Tour in Villach pro Jahr. Um die 130 Betroffene und 35 Angehörige werden in der Klinik, die es am LKH-Gelände seit dreizehn Jahren gibt, laufend betreut. Allesamt haben eines gemeinsam: Sie haben sich dem Reiz des Spiels, der Virtualität und des Kaufens hingegeben. „69 Prozent unserer Klienten sind süchtig nach dem Glücksspiel, 21 Prozent weisen eine Medien- und Onlinesucht auf und knapp zehn Prozent eine Kaufsucht“, führt Hannes Rieger, ärztlicher Leiter der Ambulanzen für Spiel- und Alkoholsucht auf.