Er ist Theaterstückautor, Kolumnist, Dramaturg, Künstler, Vater und Ehemann - und hat im März sein erstes Buch herausgebracht. Martin Dueller (41) startete im Jänner 2023 damit, alle seinen Notizen der letzten 25 Jahre zu sichten und zu ordnen. „Ich wollte mir einen Überblick darüber verschaffen, welche Texte nie fertig geschrieben wurden, welche Ideen ich einmal hatte und habe dann gesehen, dass es tatsächlich wahnsinnig viel ist“, sagt Dueller, der seine Gedanken nicht nur in einem großen Stapel von Notizbüchern, sondern auch am Laptop und in Notiz-Apps am Handy sammelt.