Die Villacher Fleischerei Ilgenfritz ist insolvent. In der Vorwoche wurde mit der „I&K Vieh- und Fleischhandel Kärnten GmbH“ über einen ersten Teilbetrieb des Unternehmens das Konkursverfahren eröffnet. Der Schuldenstand beläuft sich bei diesem auf 1,4 Millionen Euro, vier Dienstnehmer sind betroffen. Am heutigen Donnerstag wurde nun über einen weiteren Teilbetrieb, die „Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH & Co KG“, das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Verbindlichkeiten betragen in diesem Fall laut Alpenländischen Kreditorenverband AKV rund 6,44 Millionen Euro, davon entfallen rund 3,04 Millionen Euro auf Haftungen bei Kreditinstituten für die restlichen „Ilgenfritz Gesellschaften“ und rund 2,3 Millionen Euro auf Verbindlichkeiten bei verbundenen Unternehmen. Von der Insolvenz sind rund 60 Gläubiger und 11 Dienstnehmer betroffen. Die Aktiva sollen gleich hoch sein, wie die Passiva, dies wurde aber noch nicht überprüft.