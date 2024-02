Ein Mann soll Montagfrüh seine Ehefrau in Traisen (Bezirk Lilienfeld) getötet haben. Der Verdächtige befindet sich nach einem Suizidversuch in Polizeigewahrsam.

Deshalb wurde der Renault Scenic zum Auto des Jahres gewählt

Der Gewinner von „Car Of The Year“ steht fest: Der Renault Scenic gewinnt den prestigeträchtigsten Preis der Branche und ist das „Auto des Jahres 2024“. Auf den weiteren Plätzen: BMW 5er-Serie und Peugeot 3008.

Coronatest bei Baby: Eltern klagten Klinikum Klagenfurt

Im Klinikum Klagenfurt wurde bei einem Baby mit hohem Fieber ein Nasenabstrich gemacht. Eltern wollten dafür 100 Euro Schmerzensgeld. Hier geht es zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Cholera-Verdacht: Kreuzfahrtschiff vor Mauritius gestrandet

Vor der ostafrikanischen Insel Mauritius sitzen mehr als 3.000 Menschen wegen des Verdachts auf einen möglichen Cholera-Ausbruch an Bord eines Kreuzfahrtschiffs fest. Alle Infos hier.

Kind in Hundebox gesperrt: Prozess-Start in Krems

Ein 13-Jähriger wurde von seiner Mutter im Waldviertel in eine Hundebox gesperrt und gepeinigt. Die 33-Jährige steht ab heute wegen versuchtem Mordes vor Gericht. Zum Artikel.

Beckham-Sohn Romeo und Freundin Mia Regan haben sich getrennt

Leider doch nicht für die Ewigkeit: Romeo, Sohn von Ex-Fußballprofi David Beckham, und Model-Freundin Mia waren seit ihrem 16. Lebensjahr ein Paar. Alle Details hier.

Mia Regan teilte emotionale Worte auf Instagram © Instagram/mimimoocher

Palästinensischer Premier zurückgetreten

Er habe sein Rücktrittsgesuch an Präsident Mahmoud Abbas übergeben, sagte der Regierungschef der Palästinensischen Autonomiegebiete am Montag auf einer Pressekonferenz. Nähere Infos hier.

Verletzer Götze bespuckt und beworfen: „Habe zum ersten Mal in meiner Fußballkarriere geweint“

Felix Götze von Rot-Weiß-Essen verletzte sich am Kopf und musste vom Feld getragen werden. Dresden-Fans haben dabei Grenzen überschritten. Alle Infos hier.

Podcast „WTF, America?“: 5 Songs, die US-Politik radikal mitgestaltet haben

In der neuen Folge des Podcasts der Kleinen Zeitung zur US-Politik präsentieren Julian Melichar und Tobias Kurakin fünf Songs, die die US-Politik auf die eine oder andere Weise beeinflusst haben.

Filmfestival Berlinale distanziert sich von israelfeindlichem Post

Auf einem Foto war der Slogan „Free Palestine - From the River to the Sea“ („Freies Palästina - vom Fluss bis zum Meer“) zu sehen. Die Story wurde sofort gelöscht.

Meine heutige Empfehlung: Entspannt bis verkrampft - So ergeht es den Redakteuren beim Fasten

Kopfschmerzen durch Kaffeeentzug, ein geborgter Hund als Schrittmacher und die Frage, ob veganes Essen gesund ist: Was unsere fünf Redakteurinnen und Redakteure bisher beschäftigt hat.

