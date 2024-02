5 Songs, die US-Politik radikal mitgestaltet haben

In der neuen Folge des Podcasts der Kleinen Zeitung zur US-Politik präsentieren Julian Melichar und Tobias Kurakin fünf Songs, die die US-Politik auf die eine oder andere Weise beeinflusst haben.

© (c) Joel C Ryan/Invision/AP (Joel C Ryan)

Die ewigen Punkrocker von Green Day.