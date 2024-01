Donald Trump darf sich berechtigte Hoffnungen machen, im November die US-Präsidentenwahlen zu gewinnen. In einigen entscheidenden Swing States hat er Amtsinhaber Joe Biden in Umfragen bereits abgehängt. Aber was würde ein Comeback von Trump für die Demokratie in den USA, seine Gerichtsverfahren, die amerikanische Unterstützung im Ukraine-Krieg, die Nato und letztlich für Europa bedeuten? Das erklären Julian Melichar und Tobias Kurakin gemeinsam mit Experten, wie dem Politikwissenschaftler Thomas Jäger und dem Militärexperten Philipp Eder, in der dritten Folge von WTF America.

WTF, America?