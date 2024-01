2024 könnte sein Comeback-Jahr werden: Donald Trump hat gute Chancen, erneut im Weißen Haus als Präsident Platz zu nehmen. Bereits jetzt lässt er durchblicken, welche Pläne er gedenkt, in die Tat umzusetzen. Doch was bedeutet das konkret für die Zukunft Amerikas und der Welt?

Man braucht kein Hellseher zu sein, um festhalten zu können, dass eine einzige Wahl in diesem Jahr die Zukunft der gesamten Welt mitbestimmen wird. Es ist die US-Präsidentenwahl. Nach derzeitigem Stand - und mit ziemlicher Sicherheit - werden dort der amtierende demokratische Präsident Joe Biden und der Republikaner Donald Trump gegeneinander antreten. Und Letzterer kann sich gute Chancen auf eine Rückkehr ins Weiße Haus ausrechnen. Joe Biden verliert in wichtigen Swing States an Boden. Donald Trump hingegen scheinen die unzähligen Gerichtsverfahren und zuletzt auch die Ausschlüsse von den Vorwahlen in Colorado und Maine nicht weiter zu schaden. Was sicher ist: Gewinnt Trump, wird die Welt, wie wir sie kennen, bald ganz anders aussehen. Denn Trump ist erpicht darauf, Vorhaben, die er in seiner ersten Amtszeit nicht durchsetzen konnte, bei seinem Comeback umso nachdrücklicher Realität werden zu lassen – das betont er schließlich selbst. Doch was heißt das im Konkreten?