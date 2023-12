Die Familie wird in den USA großgeschrieben. Ohne ein intaktes Familienleben haben es Politikerinnen und Politiker in der Regel schwer, erfolgreich Wahlen zu bestreiten. Und so rückt, ein Jahr vor der US-Präsidentschaftswahl, wieder die Frage nach der passenden First Lady in den Mittelpunkt. Joe Biden und sein mutmaßlicher Gegenspieler um das Amt, Donald Trump, könnten auch bei dieser Frage nicht unterschiedlicher sein.

Jill Biden übt sich in Zurückhaltung

Wenn es darum geht, wer die USA als Präsident führen soll, bleibt wenig privat. Alles wird versucht, um den Gegenkandidaten in ein schlechtes Licht zu rücken. Auch private Details über das Familienleben sind dabei alles andere als tabu. So sind neben Donald Trump und Joe Biden auch Melania Trump und Jill Biden im Fokus der Öffentlichkeit.

Jill und Joe sind seit mittlerweile mehr als 46 Jahren miteinander verheiratet. Die ehemalige Englisch-Lehrerin lernte ihren Mann nach gescheiterter erster Ehe im März 1975 an der Universität von Pennsylvania kennen. Damals hatte Joes Bruder ein Blind Date zwischen den beiden organisiert. Nach ihrer Ehe bekamen die Bidens zusätzlich zu Joes Söhnen aus erster Ehe, Baeu und Hunter, eine Tochter namens Ashley.

Während ihres Engagements als Second Lady (von 2009 bis 2017) und als First Lady (seit 2021) hat sich Jill keinen nennenswerten Patzer erlaubt. Just ein Jahr vor der Ernennung Joes zum Vizepräsidenten unter Barack Obama schloss Jill ihren Doktortitel an der Universität in Delerware ab.

Laut einem Porträt des Spiegels sind Jill und Joe ein eng-eingeschworenes Team. Ihre Rolle als First Lady legt sie ruhig und besonnen an. Entgegen einiger ihrer Vorgängerinnen hält sich die 72-Jährige meist im Hintergrund. „Vielleicht sind die Amerikaner jetzt bereit für eine First Lady, die nicht rund um die Uhr im Weißen Haus auf Abruf bereitsteht“, habe sie ihr Rollenverständnis bereits bei Amtsantritt ihres Mannes angekündigt.

Melania Trumps Wurzeln führen in die Steiermark

Deutlich präsenter in der Öffentlichkeit war über lange Zeit Melania Trump. Die Wurzeln der um 24 Jahre jüngeren Gattin des Ex-Präsidenten gehen dabei sogar in die Steiermark zurück. Während Melania selbst in der slowenischen Stadt Novo Mesto nahe der kroatischen Grenze geboren wurde, stammt ihre Mutter aus Judendorf-Straßengel. Kennengelernt haben sich Donald und Melania in den USA, nachdem die heute 53-Jährige für ihre Modelkarriere dorthin übersiedelte.

Während der Amtszeit von Trump sorgte Melania immer wieder für Aufregung. Beispielsweise ließ sie sich wenige Tage nach Amtsantritt beim Essen fotografieren. Doch statt Spaghetti wickelt sie eine kostbare Kette auf ihre Gabel, auf dem Teller waren jede Menge Preziosen angerichtet. Dass das Foto ausgerechnet als Titelbild der „Vanity Fair“ in Mexiko erschien, während eine schwere diplomatische Krise zwischen den USA und Mexiko wegen des Mauerstreits brodelte, sorgte weltweit für Empörung.

Neben den Eskapaden setzte sich Melania vor allem für den Kampf gegen Cyber-Mobbing ein. Mit der Aufklärungskampagne „Be Best“ wollte sie den „Wichtigsten und Verwundbarsten unter uns – unseren Kindern“ helfen, sagte Melania Trump im Jahr 2018. Seit dem Auszug Trumps aus dem Weißen Haus gibt es jedoch einige Spekulationen darüber, wie es um das Eheleben der Trumps bestellt ist. Zuletzt war Melania immer seltener an der Seite ihres Mannes zu sehen. Das soll sich im Wahlkampf aber wieder ändern, verspricht Trumps Team.