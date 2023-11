Geht es nach der Inneneinrichtung im Weißen Haus könnte schon morgen Weihnachten sein. Der Sitz von US-Präsident Joe Biden erstrahlt schon jetzt in festlicher Stimmung. Neu ist die imposante Dekoration freilich nicht. Schon in den letzten Jahren hatte Biden das Weiße Haus unter dem Motto „Magie, Wunder und Freude“ geschmückt.

„Jeder Gast soll sich wie ein Kind fühlen“

First Lady Jill Biden will, dass jeder, der das Weiße Haus in den kommenden Wochen besucht, sich wieder wie ein Kind fühlt. „Jeder Raum ist so gestaltet, dass er diese reine, ungefilterte Freude und Vorstellungskraft einfängt, so dass die Besucher diese Zeit des Jahres mit den wundersamen, funkelnden Augen von Kindern sehen.“

Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: 98 Tannenbäume wurden verteilt, 142.425 Lichter angebracht und 4,5 Kilometer Schmuckband zu Schleifen und anderen Verzierungen verarbeitet. Hinzu kommen 22.100 Glocken und 33.892 Christbaumkugeln, die das berühmteste Gebäude in Washington zieren. Ebenfalls Tradition hat das aus Lebkuchen gefertigte Abbild des Weißen Hauses. Dafür wurden mehr als 13 Kilogramm Schokolade und fast 23 Kilogramm Glasur verarbeitet.

Jill Biden stellte zudem am Mittwochabend im Garten der US-Regierungszentrale einen Eislaufplatz vor. Die 72-Jährige erzählte, wie sie es selbst geliebt habe, als Kind Schlittschuh zu laufen. Zur Eröffnung gab es verschiedene Darbietungen von professionellen Eiskunstläufern auf der Eisbahn am Weißen Haus. In den kommenden Wochen sollen dort dann ausgewählte Kinder Schlittschuh laufen, nicht aber die allgemeine Öffentlichkeit, wie der Sender CBS berichtete.

Eingeladen würden zum Beispiel Kinder aus der Hauptstadt und Kinder von Soldaten und Rettungskräften. Es ist nicht das erste Mal, dass im Garten des Weißen Hauses Schlittschuh gelaufen wird: 1980 hatte das damalige US-Präsidentenpaar Jimmy und Rosalynn Carter für Weihnachten eine Eislaufbahn an der Regierungszentrale errichten lassen - und auch eine Eiskunstlauf-Olympiasiegerin zur Eröffnung eingeladen, Peggy Fleming.

Am Dienstag wurde die Weihnachtsstimmung kurzzeitig durch das Wetter getrübt. Der rund zwölf Meter hohe Weihnachtsbaum wurde durch den starken Wind umgeweht.